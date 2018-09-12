Учёные выяснили, как стереть память человеку

Нейробиологи из Германии, Нидерландов и Великобритании в рамках масштабного исследования пришли к выводу, что в головном мозге человека находятся отдельные зоны, отвечающие за уничтожение некоторых воспоминаний, пишет Current Biology. Учёные выяснили, что механику сложных процессов обеспечивает активность префронтальной коры и гиппокампа, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Учёные пришли к выводу, что при сознательной попытке забыть определённое событие или информацию в отделах головного мозга возникает особый вид активности, отвечающей за физиологический процесс "забывания" определённых данных. При этом процесс сознательного "забывания" слов, цветов и даже запахов формируется в префронтальной коре, после чего перемещается в гиппокамп, который ранее был известен как центр памяти.

Нейробиологи пришли к выводу, что стимуляция отделов головного мозга может приводить к искусственным провалам памяти, что в будущем может сыграть на руку современной психиатрии. По мнению исследователей, физиотерапия с помощью тока низкой интенсивности поможет мозгу "стереть" из воспоминаний участие в войнах, семейные конфликты и проблемы, связанные с карьерой, что облегчит лечение пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами.

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