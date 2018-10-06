Иллюзия Призрак Пеппера: когда придумали эффект дополненной реальности

Когда речь заходит о дополненной реальности, вам, вероятно, на ум приходят смартфоны и игровые консоли - передовые технологии, которые могут помещать воображаемую фигуру под правильным углом, чтобы она выглядела так, как будто она действительно существует в вашем окружении. На самом деле, дополненная реальность отнюдь не является чем-то новым. Еще в XVI веке существовали способы обмануть зрителей и заставить их видеть то, чего в действительности не было. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Фокус с зеркалами

Представьте, что вы гражданин Неаполя середины 1500-х годов. Научная революция только набирает обороты, и кажется, что каждый день вы слышите о новом изобретении или открытии. Тем не менее, вы будете невероятно поражены, когда войдете в затемненную комнату и увидите появление призрачной фигуры, которой просто не могло быть там, и все же вы ясно видите ее. Хотя у нас нет доказательств того, что кто-то действительно создал эту иллюзию уже в XVI веке, но именно так ее описал в 1558 году ученый Джамбаттиста делла Порта.

Ключом к иллюзии делла Порта служило прозрачное стекло, чья поверхность была отделана до зеркального блеска с одной стороны, так что при правильном освещении вы могли бы одновременно и смотреть сквозь него и видеть, что в нем отражается. Если поставить такое стекло под углом между человеком и комнатой, стекло будет отражать не эту комнату, а другую, которая находится под первой комнатой и скрыта от глаз смотрящего. Если осветить статую, человека или любой другой объект в той другой комнате, их отражение появится на стекле и заставит любого думать, что они реально находятся в первой комнате, и вид у них будет, как у мерцающего призрака.

Однако только через 200 лет эта иллюзия, наконец, дождалась своего звездного часа. В конце 1850-х годов инженер Генри Диркс описал нечто очень похожее Британской ассоциации по развитию науки, хотя на этот раз иллюзия разрабатывалась для создания призрака на сцене. При этом на актера, который находился в скрытой комнате, направляли луч света, и его образ, отраженный в стекле, расположенном на сцене под углом вниз, появлялся перед зрителями. Все выглядело так, будто он двигался на сцене. Сам Диркс никогда не использовал свою проекцию в театре, но у него была рабочая модель.

Тот факт, что теперь мы называем этот трюк "Призраком Пеппера", является свидетельством того, что человеком, которому трюк принес наибольший успех, был химик Джон Генри Пеппер. Он внес кое-какие изменения в детище Диркса, тем самым улучшив его. Наиболее значительное улучшение заключалось в том, что актер, который прятался в скрытой комнате, ложился на наклонную поверхность, находящуюся под тем же углом, что и зеркало, таким образом удавалось избежать любых искажений. Иллюзия Пеппера приобрела популярность на театральных сценах, где призрачные скелеты преследовали убийц, которые, как бы ни старались, никак не могли пронзить их шпагой. Но в конце концов, трюк утратил популярность в театре, и его стали использовать лишь в бродячих цирках. Одной из популярных разновидностей трюка была сценка "девушка-горилла", в которой женщина в клетке превращалась в гориллу и к ужасу зрителей вырывалась на волю, выломав прутья.

Ничто не ново под луной

В наши дни эту иллюзию можно увидеть в "Особняке с привидениями" в Диснейленде. Там уже современные призраки Пеппера не дают посетителям заскучать ни на минуту, появляясь в самых неожиданных местах.

Сфера применения иллюзии Пеппера в настоящее время включает в себя телеконференции, развлекательные и образовательные события с применением различных медиатехнологий.

Как мы знаем, передовые технологии способны впечатлять, но в современном мире все еще есть место для старых фокусов с зеркалами.

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