Невероятно редкое существо: длинноухий тушканчик - ФОТО

Вживую длинноухого тушканчика почти никто не видел. Day.Az со ссылкой на popmech.ru расскажет об этом удивительном животном и представляет те редкие и немногочисленные кадры, на которых его можно рассмотреть.

1. Длинноухий тушканчик - грызун семейства Тушканчиковых, самый редкий и малоизученный вид. Впервые тушканчика удалось заснять в естественной среде в пустыне Гоби. Исследователям мало известно об этом животном: считается, что их численность очень низкая; кроме того, ученым мешает ночной образ жизни тушканчика, а также суровая и жаркая территория, на которой он водится.

2. Итак, длинноухий тушканчик встречается в пустынях Монголии и Китая, ведет ночной образ жизни. Днем он обитает в глубоких норах, а ночью выбирается на поверхность в поисках пищи: в основном тушканчик лакомится насекомыми.

3. У тушканчика имеются длинный хвост, длинные задние ноги для передвижения прыжками и очень большие уши. Его называют самым ушастым животным на планете. Длина тела этого существа - до 9 сантиметров, при этом длина ушей - около 5−6 сантиметров. Таких невероятных пропорций не встретить больше нигде.

4. А почему, собственно, природа наградила тушканчика такими ушами? Скорее всего, причины тому две: первая - это необходимость охотиться на крайне мелкую живность, движение которой необходимо отследить в ночи. А вторая - это возможность осуществлять теплоотвод в очень жарких условиях.

5. Длинноухий тушканчик - поистине редкий зверек. Он занесен в Красную книгу Монголии и в Красную книгу Всемирного союза охраны природы.

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