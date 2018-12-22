Парадоксы, которые взорвут ваш мозг

Как поживает ваш мозг? Совсем расслабился в последнее время? Не пора ли дать ему работу и хорошенько напрячь с помощью парадоксальных задач, взрывающих мозг? Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям самые немыслимые парадоксы.

Ложный положительный парадокс

Представьте себе устройство, которое может идентифицировать преступников с точностью до 99%. Ваша задача заключается в том, чтобы выявить 10 преступников среди 20 миллионов человек. Несложно подсчитать, что вы ложно обвинили бы 1% населения (а это 200 000 людей) в том, что они преступники, когда на самом деле только 10 из них настоящие преступники. Таким образом, вероятность вашей ошибки составляет 99,995%, даже в том случае, если ваше устройство очень точное.

Парадокс брадобрея

В деревне только один парикмахер, но он бреет тех, и только тех жителей своей деревни, которые не бреются сами. Кто же тогда бреет самого брадобрея? Этот парадокс был предложен Бертраном Расселом в начале ХХ века.

Проблема настоящего времени

Считается, что каждую единицу времени, даже такую малую как наносекунды, можно разделить на:

1. Начало;

2. Настоящее время;

3. Конец.

Каждую из этих частей (например, Настоящее время) тоже можно делить на меньшие части. И так можно продолжать бесконечно. Существует ли Настоящее на самом деле? Существуем ли мы?

Парадокс кучи

Древнегреческий философ Евбулид придумал такую загадку: Удаляя по песчинке из кучи песка, в какой момент вы сможете определить, что куча перестала быть кучей?

Парадокс ценности

Что более ценно, алмаз или вода? Вода для человека - одна из основных потребностей. Так почему же, несмотря на то, что вода для человека намного важнее, чем алмазы, цена алмазов намного выше цены воды?

Много шума из ничего

Падающая крупинка не создает шума. Но при падении тысячи крупинок звук будет слышен. Как может множество ничего создать что-то?

Парадокс мяса

Мой домашний питомец - поросенок. Я его очень люблю. Но я люблю бекон тоже ... Я страдаю от диссоциативного расстройства, известного как "парадокс мяса".

Проблема зла

"Бог либо желает предотвратить зло и не может, или Он может, но не хочет; или Он не хочет и не может, или Он и хочет, и может". Это известный эпикурейский парадокс или проблема зла.

Муравей и резинка

Представьте, что муравей ползет по резинке окружностью в 1 метр. Каждую секунду муравей преодолевает 1 сантиметр, но резиновая полоса растягивается на 1 метр за это время. Сможет ли муравей проползти полный круг, и если да, то за какое время? Ни за что не проползет, скажете вы? В действительности, это возможно! Потому что часть резинки позади муравья тоже тянется. Так как муравей ползет только вперед, в конце концов, он долезет до финиша ... приблизительно через 3×1042 ЛЕТ!

Для сравнения, возраст нашей Вселенной всего лишь 1.38×1010 лет!

Парадокс Пиноккио

Вероник Элдридж-Смит придумала собственную версию знаменитого парадокса лжи - парадокс Пиноккио. Если Пиноккио скажет: "Мой нос растет". Что же на самом деле будет происходить с его носом?

Эффект белого медведя

Проведем эксперимент. Следуйте этим инструкциям:

1.Не думайте о розовом слоне;

2. Вот и все.

Вы, наверняка, думали о розовом слоне. Этот эксперимент известен как "теория иронических процессов", или "эффект белого медведя". Эффект возникает, когда кто-то намеренно пытается подавить определенные мысли, но вместо этого они возвращаются в сознание с удвоенной силой. О назойливом медведе упоминает Достоевский в своих "Зимних заметках о летних впечатлениях" в 1863 году. Эффект был позднее изучен психологом Дэниелом Вегнером в 1987 году.

Парадокс гедонизма

"Если вы занимаетесь лишь тем, что гоняетесь за счастьем, вы будете несчастным. Если вы занимаетесь чем-то другим, вы можете быть счастливым." Это парадокс гедонизма, но теперь, когда вы знаете о нем, будет ли занятие другими делами в попытке не преследовать счастье также считаться стремлением к счастью?

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