Может ли испуг стать причиной смерти

Наверное, выражение "умереть от страха" знакомо всем без исключения. Но мы обычно воспринимаем его как фигуральное. А вот может ли страх в буквальном смысле стать причиной смерти? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru

Что происходит с нашим организмом во время страха?

Страх, как и любая человеческая эмоция, имеет связь с определенными физиологическими процессами. При испуге в организме начинается реакция, которую специалисты называют: "бей или беги". Она обусловлена процессами эволюции. В первобытную эпоху люди были все время начеку, так как высоки были шансы встретиться с опасным человеком или диким зверем. При сигнале опасности в кровь выплескивался адреналин, и это помогало нашим отдаленным предкам отражать нападение или же избегать опасности.

Профессор Университета Вебера (США) Билл Робертсон описывает это так: у человека происходит обострение всех чувств, напрягаются мышцы, увеличивается глубина дыхания, что позволяет организму получать больше кислорода. При этом некоторые жизненно важные функции, такие, как, например, процесс пищеварения, могут на время прекратиться. То есть организм в такой ситуации мобилизует все нужные резервы, но блокирует то, что для нее неактуально.

По словам коллеги Робертсона, клинического психолога Терезы Кей, управляет всем процессом гипоталамус. Реагируя на возможную угрозу, он посылает сигнал гипофизу, а тот, в свою очередь, дает надпочечникам "команду" на выброс адреналина. Именно благодаря ему у нас начинает учащенно биться сердце, расширяются зрачки и возрастает приток крови к мышцам.

Чем опасен адреналин?

Однако адреналин не только помогает нам собраться перед лицом опасности: он может серьезно навредить сердцу. Его высвобождение связано с раскрытием кальциевых каналов. "Кальций попадает в клетки сердца, что заставляет сердечную мышцу сильнее сжиматься, - комментирует реаниматолог Роберт Глэттер из Нью-Йорка. -По сути, кальций продолжает поступать и сердечная мышца не может расслабиться".

По словам Глэттера, при сильном испуге в кровь может выплеснуться слишком много адреналина и это может привести к аритмии, падению кровяного давления, потере сознания и, наконец, летальному исходу. Причем такое может теоретически произойти даже с человеком, не страдающим сердечно-сосудистыми недугами.

Реальные случаи смерти от страха

Что же касается причин страха, то это может быть не только реальная угроза опасности. Такую реакцию может вызвать, скажем, очень громкий звук или отвратительный запах.

В 1977 году в округе Колумбия (США) упал потерявший управление горящий самолет. Все, кто был на борту лайнера, погибли, а дом, на который он упал, был разрушен. Правда, его обитатели успели вовремя выбежать на улицу. Но женщина, жившая в доме через дорогу, была найдена на своем крыльце мертвой. Позднее установили, что, видимо, она наблюдала падение самолета и видела текущую по направлению к ее дому дорожку из горящего топлива... Но хотя оно в итоге так и не достигло ее дома, женщина скончалась от страха.

Кстати, если вы напугали кого-то до смерти, вас могут судить за непредумышленное убийство, даже если вы сделали это не специально. В мае 2015 года в США владельцы грузовика, двигавшегося ночью без габаритных огней, были приговорены к штрафу в 300 000 долларов. Дело в том, что ехавший навстречу 85-летний водитель легкового автомобиля слишком поздно заметил грузовую машину, и у него не выдержало сердце. В результате авто потеряло управление и врезалось в грузовик. Это удалось доказать адвокатам, которых наняли родные погибшего старика.

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