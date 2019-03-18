Зачем моряки носили серьгу в ухе? - отвечаем
Образ моряка с серьгой в ухе знаком всем, наверно, с детства. Значил ли этот "атрибут" что-то или служил простым украшением?
Когда именно моряки начали носить серьги, сложно сказать точно, но есть несколько версий, объясняющих, откуда взялась эта "мода", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Согласно одной из них, право украсить свое левое ухо золотой серьгой получал моряк, который пересек экватор в "центре Земли", точке начала отсчета широты и долготы. Пересечение экватора именно в этой "золотой точке" считалось очень почетным и "премировалось" рядом привилегий, среди которых кроме золотой серьги было разрешение сидеть в портовых трактирах, положив на стол ногу.
Согласно другому объяснению, украшение из драгоценного металла моряки (в том числе, кстати, и пираты) вставляли в ухо для того, чтобы товарищам было, на что похоронить их вне зависимости от того, где их настигнет кончина. В те времена золото принимали в качестве оплаты повсеместно, поэтому золотая сережка в ухе являлась своеобразной "страховкой".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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