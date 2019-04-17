Теплое время года - пора поиска нового вдохновения и всё вокруг цветет и благоухает! Созданная исключительно для вас коллекция передает атмосферу яркого и романтического путешествия по цветущему саду.

Летние образы от MAX&CO вдохновлены романтичными букетами и пронизаны ароматами волшебного сада: разнообразные цветы расцветают на платьях, роскошных юбках и широких брюках.

Красный, розовый, желтый, фиолетовый в сочетании с черным, белым и пастельными тонами - цвета говорят сами за себя. Вся коллекция передает настроение приближающегося лета - это отображается в цветовой палитре и ощущается при прикосновении к шелковой и атласной ткани!

Женщина сезона от MAX&CO - яркая и уверенная в себе. Она не боится делать всё по-своему, смешивая и создавая современные образы, соответствующие последним тенденциям!

Модели из новой цветочной коллекции скрасят как ваши будни, так и досуг.

Начиная от элегантных и женственных с растительными принтами и заканчивая неподвластным времени черными платьями, вы будете выглядеть блестяще на светских мероприятиях и романтических встречах, а коктейльные вечеринки пройдут просто блистательно в платьях в цветах.

Мы подобрали для вас целых три наряда: розовое, красное с цветочными принтами и песочное с идентичными рисунками. Мечтательные дневные прогулки и торжества в садах и на берегу моря можно скрасить первым образом, полные вдохновением вечерние выходы и долгожданные встречи - вторым, а в третьем можно отлично провести время в выходные дни с друзьями.

Последний образ в желтых свободных брюках и кофте под цвет смотрится стильно и придает чувство уверенности. Вы проведете время с бесконечным чувством комфорта и непринужденности.

Еще один важный штрих - аксессуары: дополнить все look-и просто необходимо красивыми шарфами, плоскими сандалиями, изящными босоножками на каблуках, серьгами и ожерельями.

Итальянский бренд модной одежды MAX&CO рассчитан на ультрасовременных романтичных дам. Дизайнеры тщательно следят за всеми модными тенденциями, что делает коллекцию актуальной на сегодняшний день!

Вдохновиться коллекцией и быть яркой в этом сезоне можно, заглянув в бутик MAX&CO по адресу: Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall. Телефон: +994502778086