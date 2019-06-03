Шехзаде Мустафу, сына султана Сулеймана Великолепного, до сих пор считают одной из самых спорных персон в истории Османской империи. Историки до сего времени дискутируют, можно ли считать казнь Мустафы справедливой, или он попросту стал жертвой интриг Хюррем Султан.

В сериале "Великолепный век" Мустафа сделал много ошибок по своей доброте и наивности, которые и рассердили отца. Его недруги ловко воспользовались ситуацией, представив шехзаде в глазах султана заговорщиком. Но так ли было на самом деле? Разбираемся.

Мустафа родился в 1515 году, когда Сулейман еще не был султаном. Двое его предыдущих сыновей умерли в младенчестве, так что Мустафа был главным претендентом на османский престол. По законам тех времен султаном становился не старший сын, а самый влиятельный среди них.

Степень его влияния главным образом определялась уважением среди янычар. Поскольку у старшего шехзаде всегда было больше управленческого опыта, его и почитали. Именно он имел все шансы стать султаном.

Султан при жизни не мог назначить своего наследника, но зато мог влиять на его становление. Дело в том, что по достижении совершеннолетия все шехзаде отправлялись наместниками в санджаки, чтобы получить опыт государственного управления.

В 1533 году Мустафа стал санджак-беем Манисы, самой ближайшей к столице провинции Османской империи. Сулейман тоже возглавлял ее перед тем, как стал султаном. Все в окружении воспринимали это как знак, что султан считает Мустафу своим преемником.

Конкуренцию ему могли составить дети Сулеймана от Роксоланы: Мехмед, Селим, Баязед и Джихангир. Поскольку последний сын был калекой, на престол он даже не рассчитывал. Все понимали, что рано или поздно между шехзаде начнется настоящая война, но последние предпочитали вести скрытную игру, чтобы строгий отец не узнал о всех кознях.

За время правления в Манисе Мустафа завоевал хорошую репутацию. Чтобы укрепить свои позиции, он даже оказывал янычарам материальную поддержку. Со временем он стал приглашать в свой дворец венецианских послов, чтобы наладить международные связи.

Однажды это даже обернулось для шехзаде гневом Сулеймана. Австрийский посол, который должен был явиться на аудиенцию к султану, сначала отправился во дворец Мустафы. Тогда отец принял решение отправить сына в дальний санджак Амасью, а в Манису назначил старшего сына Хюррем - Мехмеда.

Когда султан уже был в возрасте, у него всё чаще случались тяжелые приступы водянки, он падал в обморок прямо на военных совещаниях. Из-за этого среди войска пошли слухи, что их правитель уже не может должным образом исполнять свои обязанности. Военным нужен был полный сил правитель, поскольку войны - их главный доход.

В Османской империи уже был случай, когда янычары свергли султана, поэтому опасения Сулеймана были вполне понятны. Представь себе, как он разозлился, когда к нему попали письма шехзаде, в которых тот договаривался с шахом Персидского государства о поддержке в случае переворота в Османской империи.

На письмах была не только личная печать шехзаде, но и выгравированное имя "Султан Мустафа". Эта переписка и стала приговором для Мустафы. В персидском походе султан приказал сыну явиться к нему. В шатре Сулеймана Мустафу ждала смерть.

Янычары были в ярости, поэтому султану всё-таки пришлось задобрить их. Они получили повышенное жалованье, а Османская империя лишилась ненавистного янычарам визиря Рустема-паши.

А вот участие Хюррем Султан в заговоре не доказано, поскольку никаких документальных подтверждений не сохранилось.

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