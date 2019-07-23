Если вы когда-либо хотели сойти с проторенного туристами маршрута, очутиться в давно заброшенных и временем, и людьми местах, то этот пост как раз для вас.

Перед вами 14 всеми покинутых, но не потерявших налета таинственности мест со всего света.

1. "Христос из Бездны", бухта Сан-Фруттуозо, Италия

2. Город-призрак Колманскоп, пустыня Намиб

3. Заброшенные дома на юго-западе Флориды

4. Заброшенный парк развлечений "Страна Чудес" на окраине Пекина, Китай

5. Остров Холланд, Чесапикский залив

6. Монастырь 15-го века в Шварцвальде, Германия

7. Cтаринный индийский форт Калавантин Дург близ Панвел, Индия

8. Индуистский храмовый комплекс Анкгор-Ват, Камбоджа

9. Заброшенные морские форты Манселла времен Второй мировой войны, Англия

10. Город-призрак Крако, Италия

11. Заброшенная с 1866 года мельница в Сорренто, Италия

12. Дом болгарской компартии на вершине Балканских гор, Бузлудже, Болгария

13. Заброшенный город Килунг, Тайвань

14. Заброшенный отель El Hotel del Salto, Колумбия

Источник: Sobadsogood

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