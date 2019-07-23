https://news.day.az/unusual/1140679.html 14 таинственных заброшенных мест со всего мира
14 таинственных заброшенных мест со всего мира
Если вы когда-либо хотели сойти с проторенного туристами маршрута, очутиться в давно заброшенных и временем, и людьми местах, то этот пост как раз для вас.
Перед вами 14 всеми покинутых, но не потерявших налета таинственности мест со всего света.
1. "Христос из Бездны", бухта Сан-Фруттуозо, Италия
2. Город-призрак Колманскоп, пустыня Намиб
3. Заброшенные дома на юго-западе Флориды
4. Заброшенный парк развлечений "Страна Чудес" на окраине Пекина, Китай
5. Остров Холланд, Чесапикский залив
6. Монастырь 15-го века в Шварцвальде, Германия
7. Cтаринный индийский форт Калавантин Дург близ Панвел, Индия
8. Индуистский храмовый комплекс Анкгор-Ват, Камбоджа
9. Заброшенные морские форты Манселла времен Второй мировой войны, Англия
10. Город-призрак Крако, Италия
11. Заброшенная с 1866 года мельница в Сорренто, Италия
12. Дом болгарской компартии на вершине Балканских гор, Бузлудже, Болгария
13. Заброшенный город Килунг, Тайвань
14. Заброшенный отель El Hotel del Salto, Колумбия
Источник: Sobadsogood
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