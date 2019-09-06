Испанию признали лучшей страной для путешествий в мире. Об этом говорится в ежегодном отчете Travel & Tourism Competitiveness Report, представленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали несколько факторов, например, доступ к природным ресурсам и культурным достопримечательностям, инфраструктуру и экономические показатели. Таким образом, Испания набрала 5,4 балла в рейтинге, что на 0,3 балла превышает показатель 2017 года.

"Испания сильно выделяется разнообразной культурно-ориентированной деятельностью, которая проявляется во всем: от ее ярких городов до солнечных пляжей", - объяснили эксперты.

Кроме того, в список топ-5 лучших стран для туризма вошли Франция, Германия, Япония и США.

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