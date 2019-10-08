Как бы вы ни любили путешествовать, полет - это всегда большой стресс для организма. Рассказываем, что на самом деле с ним происходит во время пребывания в самолете.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ваш организм обезвожен

Стюардессы предлагают воду несколько раз в течение полета не просто так. Даже в коротком трехчасовом полете мы теряем около 1,5 л воды. Кожа становится сухой, а организм обезвоживается. Обязательно пейте как можно больше воды во время пребывания на борту самолета.

Вы можете начать грустить

В предвкушении предстоящей поездки у вас скорее всего прекрасное настроение. Но вот в полете вы можете внезапно ощутить чувство грусти. Врачи объясняют это следующим явлением: когда мы сидим в самолете, наш позвоночник находится в положении "грустной креветки". Уровень тестостерона при такой позе снижается, и мозг получает доступ к тоскливым мыслям. Чтобы улучшить настроение, выпрямите позвоночник, облокотившись спиной на какую-нибудь подушку или куртку. И посмотрите какую-нибудь добрую комедию!

Ваши вкусовые рецепторы меняются

Изменившееся давление в самолете после взлета влияет на ваши вкусовые рецепторы: их чувствительность значительно снижается, поэтому вы распознаете сладкое и соленое только на 30%. Воздух, который циркулирует через систему вентиляции, очень сухой, из-за чего ваше обоняние также слабеет. Так что вы вряд ли получите удовольствие от предложенной еды - будьте готовы к этому.

У вас повышается риск образования тромбов

Вы проводите много времени сидя, атмосферное давление тем временем меняется. Ваши кровеносные сосуды теряют воду, а концентрация венозной крови увеличивается. Увы, она может скапливаться в ногах. Очень важно восстанавливать естественную циркуляцию крови, поэтому рекомендуем вам иногда вставать в течение полета и совершать небольшие прогулки по салону. Также помогут компрессионные носки, которые препятствуют застою.

Вы чувствуете усталость

Уровень кислорода в самолете на 75% ниже привычного для человека. В момент достижения определенной высоты вы можете почувствовать себя очень уставшим и, вероятнее всего, уснуть.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!