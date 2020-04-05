Сыроедение: преимущества и риск

А вы когда-нибудь хотели попробовать сырую веганскую диету? Не знаете, достаточно ли у вас ресурсов для того, чтобы ее придерживаться? Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru расскажет, как вы можете это сделать, но сначала вы должны узнать, что такое сыроедение.

Что же это такое, сырое веганство, или сыроедение?

В отличие от традиционного веганства, этот вариант диеты не предполагает приготовление пищи (тепловую обработку).

Сырая веганская диета также известна как сыроедение, она очень проста в исполнении и заключается в употреблении пищи в ее естественном состоянии. В этом принципе есть некоторые исключения и условия, о которых мы расскажем ниже.

Этой диеты придерживаются потому, что она действительно питательна для организма. Польза от нее велика: сыроедение важно для веганов, потому что их организм усваивает больше питательных веществ, чем если бы они ели эти продукты питания в приготовленном виде.

Преимущество сырой веганской диеты в том, что можно побаловать себя органическими овощами и при этом не готовить их.

Кроме того, можно употреблять в пищу фрукты, корнеплоды, овощи, семена, орехи, некоторые водоросли и ростки (проростки). Еще допускается есть дегидратированные (сублимированные, то есть "обезвоженные") продукты, ведь когда они готовятся при температуре менее 42°С, они не теряют своих полезных свойств.

Меню сырой веганской диеты

Для того чтобы составить свое меню, вы должны знать, как получить хорошее сочетание продуктов в соответствии с их качествами и свойствами.

Существует много видов продуктов, которые вы можете употреблять в рамках веганской диеты. А когда вы обеспечиваете простые комбинации своему телу, это облегчает процесс переваривания и усвоения питательных веществ.

С другой стороны, следует помнить, что приверженцы сырой веганской диеты должны восполнять недостаток витамина В12 в организме. Таких природных источников этого витамина, как водоросли или ферментированные продукты, недостаточно.

Прелдагаем вашему вниманию список идеальных с точки зрения питательной ценности продуктов

-Крахмал: тыква, картофель и свекла

-Жиры: орехи, кокос, семена и авокадо

-Кислоты: помидоры, перец и кислые фрукты

-Сладости: сухофрукты и сладкие фрукты

Если вы хотите создавать хорошие сочетания продуктов, следуйте этим простым правилам веганства. Но не бойтесь, если вы что-то пропустите, это не проблема:

-Старайтесь не сочетать жиры и сладости

-Желательно не сочетать разные виды жиров

-Не сочетайте кислые и сладкие фрукты

-Не комбинируйте кислоты с крахмалом

Переход на сыроедение: как это правильно сделать?

Чтобы сделать все правильно, вам следует начать включать сырые продукты питания в свой привычный рацион. Помните, что радикальные перемены для организма ничего хорошего не принесут, поэтому готовьте сначала на пару или при температуре ниже 45 °C.

Все "за" и "против"

Соотношение преимущества/риск следует оценивать в свете значительного недостатка других питательных веществ, таких как витамин B12, к примеру.

Прежде чем решиться стать приверженцем сыроедения (сырой веганской диеты), вы должны оценить все плюсы и минусы, все преимущества и недостатки такого принципа питания. Конечно, консультация специалиста была бы здесь совсем не лишней. Даже наоборот, очень желательной.

Сыроедение и его преимущества

Люди, которые придерживаются сыроедения, считают, что такая диета имеет множество преимуществ для их здоровья, а именно:

-Увеличение энергии

-Улучшение состояния кожи

-Потеря веса

-Снижение риска развития некоторых заболеваний

Сыроедение предполагает потребление меньшего количества насыщенных и трансжиров, чем типичная западная диета. Кроме того, в сырой пище низкое содержание натрия и сахара и при этом большое количество калия, магния, фолиевой кислоты, клетчатки, витамина А и антиоксидантов. А все они, как известно, полезны для здоровья.

Риск, связанный с сырой веганской диетой

Одним из основных аргументов "против" является возможный риск дефицита питательных веществ. Как правило, недостатка витамина В12, железа, цинка и омега-3 жирных кислот.

Одно исследование показало, что у сыроедов уровень гомоцистеина выше, а уровень холестерина ЛПВП выше. Все из-за дефицита витамина В12.

С другой стороны, люди с гипогликемией или диабетом должны соблюдать осторожность при сыроедении. Хотя антиоксиданты, овощи и клетчатка могут быть полезны, чрезмерное количество соков может ухудшить состояние.

Важно проконсультироваться с врачом или опытным диетологом, прежде чем приступить к сырой веганской диете. Особенно людям, имеющим расстройства пищевого поведения или тем, кто имеет недостаточный вес.