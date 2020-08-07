Какое молоко самое полезное

Существуют разнообразные мифы о вреде и пользе молока. Заменяя молоко животного происхождения на растительное, многие люди полагают, что оно полезнее, но так ли это на самом деле? Разбираемся.

Коровье молоко

Отличный источник кальция, калия, витамина B12, фосфора и витамина D. В одном стакане коровьего молока содержится 8 граммов высококачественного белка. Однако некоторые люди имеют непереносимость лактозы или аллергию на белок в молоке. В таком случае нутрициологи рекомендуют пить безлактозное или растительное молоко.

Овечье молоко

В овечьем молоке содержится в 2 раза больше белка, чем в коровьем. Кроме того, оно полно кальция, фосфора, цинка, витаминов группы B, витамина E и витамина D. Исследования показывают, что овечье молоко способствует снижению уровня холестерина, артериального давления и укреплению костей.

Козье молоко

Этот вид молока также богат кальцием и белком. Козье молоко помогает сбросить вес, предотвратить сердечные заболевания, укрепить кости и повысить иммунитет.

Несладкое миндальное молоко

В нем содержится небольшое количество калорий, а также жиры, полезные для сердца, кожи, волос и ногтей. Однако в миндальном молоке мало белка, а также присутствует фитиновая кислота, которая затрудняет усвоение организмом кальция, железа и цинка.

Соевое молоко

Соевое молоко является хорошим источником высококачественного белка и кальция. Помимо этого, в нем содержится меньше калорий и углеводов, чем в коровьем молоке. Нутрициологи рекомендуют выбирать несладкое соевое молоко без наполнителей и консервантов.

Кокосовое молоко

Диетологи рекомендуют ограничить потребление кокосового молока, так как в нем мало полезных свойств. Кроме того, в этом виде молока большое содержание жира.

Bazaar.ru