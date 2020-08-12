Какие сыры самые полезные

Моцарелла

Этот молодой сыр идеален для тех, кто боится высокого содержания натрия (здесь его меньше 10% от дневной нормы), но хочет восполнить запас белка. Моцареллу можно добавить в сэндвич или омлет, а можно приготовить салат "капрезе". Для этого вам понадобятся свежие томаты, базилик и оливковое масло.

Швейцарский сыр

В швейцарском сыре мало жира и много витамина В12, что делает его незаменимым для здоровья мышц и нервной системы. Один ломтик такого сыра содержит около 100 ккал, так что он сможет надолго обеспечить вас энергией.

Пармезан

Пармезан отличается высоким содержанием кальция и фосфора. Кроме того, этот твердый сыр содержит большое количество белка и мало жира. Пока сыр выдерживается (24−36 месяцев), в нем сильно уменьшается содержание лактозы, что делает его идеальным продуктом для людей, страдающих от гиполактазии.

Сыр с плесенью

Этот сыр лидирует не только по содержанию натрия, он также на первых позициях по содержанию кальция. Чтобы восполнить запас микроэлементов, достаточно добавлять небольшое количество сыра в салаты, супы и другие закуски.

Творожный сыр

Творожный сыр - идеальное дополнение к любому приему пищи, так как он содержит рекордное количество белка и очень мало жира.

Рикотта

Этот сыр можно встретить везде: от салатов до десертов. Способов приготовить блюдо с рикоттой примерно столько же, сколько у нее полезных свойств. Этот мягкий сыр содержит всевозможные аминокислоты и белок. Он идеально подходит тем, кто хочет увеличить мышечную массу и предотвратить возникновение проблем с сердцем.

Козий сыр

Если ваш организм плохо усваивает коровье молоко, это вовсе не повод отказывать себе в удовольствии съесть ломтик сыра на завтрак. Козий сыр - прекрасный выход из ситуации. Добавляйте его в салаты или кладите на тост вместе с фруктами и ложкой меда.

Источник: bazaar.ru