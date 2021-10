В США 11 работ Пабло Пикассо продали за $108,9 млн

Работы основоположника кубизма Пабло Пикассо (1881-1973) были проданы в воскресенье за $108,9 млн в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщили организаторы торгов из дома Sotheby's, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На аукционе были представлены 11 работ, "которые до недавних пор выставлялись в ресторане "Пикассо" в отеле Bellagio", говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Торги, организованные Sotheby's совместно с американской компанией MGM Resorts, прошли в отеле-казино Bellagio в Лас-Вегасе.

Выручка от продажи девяти из 11 картин значительно превзошла ожидания дома. Самым дорогим лотом стало полотно "Женщина в красно-оранжевом берете" (Femme au beret rouge-orange, 1938), на котором изображена натурщица Мария-Тереза Вальтер. Портрет, который оценивался в $30 млн, ушел с молотка за $40,479 млн.

Также на аукцион были выставлены картины "Завтрак на траве" (Le Dejeuner sur l'herbe, 1962), "Бюст мужчины" (Buste d'homme, 1969), "Мужчина и ребенок" (Homme et enfant, 1969), "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами" (Nature morte au panier de fruits et aux fleurs, 1942), "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами" (Nature morte aux fleurs et au compotier, 1943). Полотна "дополняли изделия из керамики и два непревзойденных рисунка тушью на бумаге". Все эти лоты принадлежали MGM Resorts.