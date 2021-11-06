Нутрициолог посоветовала дешевый способ улучшить состояние зубов

Нутрициолог Анна Дробышева посоветовала дешевый способ для улучшения состояния зубов и полости рта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В ротовой полости скапливается большое количество токсинов. Полоскание полости рта антибактериальным кунжутным маслом способствует уничтожению вредной микрофлоры и нейтрализации токсинов. Для этого нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем", - посоветовала врач.

По словам эксперта, благодаря такой процедуре можно не только улучшить состояние зубов и освежить дыхание, но и поднять местный иммунитет.