Секрет долголетия тамплиеров и их диета

В Средние века европейские мужчины жили совсем недолго - около 30 лет. По данным историков, сказывалось отсутствие качественной медицинской помощи, частые войны и эпидемии. Но были и те, кому в отличие от современников удавалось дожить до 70 и более лет. Это рыцари-тамплиеры. Последний магистр ордена Жак де Моле умер в 70, причем не своей смертью. В чем заключался секрет долголетия тамплиеров? И какой диеты они придерживались? Об этом рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Рыцари-тамплиеры, несмотря на жизнь, полную опасности, и постоянные сражения с сарацинами, были настоящими средневековыми долгожителями.

"У них был очень строгий рацион. Вдобавок ели они понемногу, крайне умеренно. И это повлияло на их здоровье прекрасным образом. Продолжительность их жизни в среднем составляла 75 лет, что очень много для того времени", - сказал Адиб Камел.

Специалист по интервальному голоданию Адиб Камел в свое время изучал диету тамплиеров и пришел к выводу, что их рацион питания может быть актуален и для современного человека. В меню рыцарей-храмовников входили рыба и овощи. А вот мясо они ели всего несколько раз в неделю.

"Диета считается очень хорошей, потому что в ней присутствует множество различных витаминов. Они ели много бобовых и овощей. Употребление овощей в рационе приводит к улучшению работы желудка и кишечника", - отметил Адиб Камел.

Продолжительность жизни тамплиеров исследователи во многом связывают и со строгим соблюдением гигиены. Перед каждым приемом пищи храмовники мыли руки. А те, кто был занят грязной работой, не допускались к приготовлению блюд. Устав ордена подразумевал умеренность, поэтому рыцари старались не злоупотреблять алкоголем.

"Еще они любили просто воду с цитрусом. Храмовники об этом не знали, но цитрусовые частично освежают воду, убивая лишние бактерии. В Средневековье их диета была существенно более продвинута", - пояснил Евгений Идзиковский.

Развенчание мифов

Принято считать, что стройность человека и отсутствие лишнего веса - признак его хорошего здоровья. Трудно поверить, но специалисты из университета Огайо доказали, что это утверждение ошибочно.

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