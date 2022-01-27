Ученые раскрыли вред TikTok для подростков

Увлечение соцсетью TikTok чревато для подростков ухудшением рабочей памяти, депрессией, тревогой и стрессом, предупреждают китайские ученые из Юго-Западного университета. Об этом сообщается в статье в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рабочая память используется для текущей мыслительной деятельности, рассуждений - например, для решения логической задачи или осознания сложной информации, а также руководства при принятии решений и поведении.

Исследователи опросили 3036 школьников, регулярно просматривающих видео в соцсети TikTok. Добровольцы заполнили модифицированную анкету, измеряющую зависимость от смартфонов, где слово "смартфон" было заменено на слово "TikTok". В анкете учитывались такие факторы, как влияние соцсети на повседневную жизнь и синдром отмены. Также участники прошли тесты на уровень депрессии, тревожности и стресса.

Затем ученые измерили рабочую память подростков с помощью тестов на способность запоминать последовательность чисел и повторять их в том же или обратном порядке.

Те участники, у которых зависимость от TikTok оказалась наиболее выраженной, набрали больше баллов по шкалам депрессии, тревожности и стресса и хуже остальных справились с проверкой рабочей памяти.

Среди юношей уровень стресса не влиял на рабочую память. У девушек зависимость от TikTok была более выраженной, но при этом юноши чаще страдали от депрессии, тревожности и стресса и хуже справлялись с тестами на рабочую память.

Пристрастие к соцсети, по-видимому, влияет на рабочую память опосредованно, через повышение тревожности и склонности к депрессии, заключают исследователи. В этом TikTok мало чем отличается от других соцсетей, чрезмерный интерес к которым тоже повышает риски психических проблем. Выяснить, как TikTok сказывается на других категориях людей и жителях других стран предстоит в дальнейших работах.