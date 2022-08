Названо неожиданное полезное свойство сметаны

Кисломолочные продукты способны оказать положительное влияние на работу всех систем и органов. Молочный жир поддерживает здоровье сосудов и может уберечь от проблем с сердцем, сообщила порталу Eat This, Not That врач-диетолог Лорен Манакер, передает Day.Az.

Даже небольшая порция сметаны может позволить надолго сохранить чувство сытости, в продукте много полезных лактобактерий, которые улучшают работу кишечника укрепляют иммунную систему человека.

"Многие исследования показывают, что молочный жир, которым богата сметана в большом количестве, способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила диетолог.

С употреблением любых кисломолочных продуктов стоит быть осторожными людям с непереносимостью лактозы, если съесть слишком много сметаны можно заработать расстройство желудка и вздутие живота.