Что вреднее для организма: жареные или сушеные семечки?
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Семена подсолнечника можно приготовить разным способом. Об этом NEWS.ru сообщила диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az.

Как объяснила специалист, лучше употреблять сушеные семечки. Это связано с тем, что при жарке в масле в продукте не останется полезных веществ. Менее вредными будут те семена, которые подсушены на сковороде без добавления какого-либо масла.

"Если семечки жарить без масла, некоторые витамины под действием высокой температуры разрушаются, их количество снижается. С этой позиции сушеные семечки будут полезнее. Нельзя сказать, что жареные вредны, просто, употребляя их, человек меньше пользы может получить", - заключила специалист.