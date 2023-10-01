Резкое потепление изменило экологию самого глубокого озера Северной Америки

Канадские биологи из Университета Квинс в Онтарио выяснили, что резкое потепление климата в XXI веке вызывало беспрецедентные изменения в экологии Большого Невольничьего озера - самого глубокого озера Северной Америки, расположенного в арктической зоне Канады. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

Эксперты проанализировали озерные отложения и пришли к выводу, что из-за сокращения ледяного покрова и других климатических факторов в озере полностью поменялся состав водорослевых сообществ. Поскольку водоросли лежат в основе пищевой цепочки водоема, эти перемены означают начало нового экологического режима.

Ученые отметили, что такие масштабные изменения повлекут пока неизвестные последствия для рыболовства и функционирования водных экосистем, что повлияет на жизнь коренных народов и других северных сообществ Канады.

По словам биологов, результаты исследования показывают, что глобальное потепление начало влиять на самые крупные и глубокие арктические озера, которые до последнего времени считались наиболее устойчивыми к воздействию климатического кризиса. Экологические последствия этих перемен еще предстоит оценить.