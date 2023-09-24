Стоматолог из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию зубных паст, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В коллекции Вэла Колпакова - дантиста из Джорджии - насчитывается 2037 тюбиков с зубной пастой.

"Я начал коллекционировать в 2001 году, чтобы как стоматолог узнать обо всех пастах, представленных на рынке. Вскоре я понял, что это очень интересное хобби", - рассказал мужчина.

По словам Колпакова, у него есть паста со вкусом ржи, васаби и даже виски. Кроме того, Вэл может похвастаться экземплярами из 1950-х годов. Стоматолог отметил, что в то время в зубные пасты добавляли три процента спирта.

"Коллекционировать - весело, и я всегда ищу новые зубные пасты. Существуют разные тенденции, например, сейчас есть много зубных паст с древесным углем", - добавил он.