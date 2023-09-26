На астероидах начнут искать полезные ископаемые

24 сентября на Землю доставят пробы грунта с астероида Бенну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, материал собрал межпланетный зонд OSIRIS-REx. Аппарат запустили еще в 2016 году, в 2021-м он отправился на Землю. Он проводил исследования, а в 2021-м отправился обратно на Землю. В образцах могут обнаружить редкоземельные и благородные металлы, например золото и платину.

Экспедиция OSIRIS-REx положит начало промышленному поиску полезных ископаемых на внеземных объектах. Для освоения астероидов создадут транспортный энергетический модуль. В частности, Россия ведет работу над космическим буксиром "Зевс". Аппарат будет оснащен ядерным реактором мощностью 500 кВт.