Китаянка была трудоустроена сразу в 16 компаний и получала зарплату, но не работала

В Китае женщина была трудоустроена сразу в 16 компаний и получала зарплату, но не работала, пишет Oddity Central.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, теперь ей грозит тюремный срок за мошенничество.

Как пишут СМИ, женщина Гуань Юэ получала зарплату сразу в нескольких местах, но при этом не выполняла свои обязанности и сидела дома. Она и ее муж, который также является подозреваемым по делу, вели очень тщательный учет работодателей, формировали ее точную роль в каждой компании и отмечали даты начала "работы".

Кроме того, Гуань постоянно рассылала в новые компании свое резюме и ходила на собеседования, в качестве доказательства текущему начальству, что она встречается с клиентами. Благодаря отлаженной мошеннической схеме женщине за пару лет удалось купить дорогую квартиру в Шанхае.

Об обмане китаянки узнали после того, как один из ее начальников случайно выяснил, что она параллельно трудоустроена в другой компании. Проведя небольшое расследование, руководитель сообщил об этом в полицию.

Гуань арестовали на очередном собеседовании на новую работу. На момент задержания женщина была трудоустроена в 16 компаниях, где получала зарплату. Теперь китаянке и остальным подозреваемым по делу о мошенничестве грозит лишение свободы.