Американец установил рекорд пребывания в космосе для астронавта НАСА

Корабль "Союз" с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио и космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным совершил посадку в степи Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Рубио возвращается после того. как он провел на орбите рекордный 371 день. Это самый продолжительный непрерывный космический полет для астронавта НАСА.

Его первоначальный 6-месячный полет пришлось продлить еще на 6 месяцев из-за нарушения герметичности корабля "Союз" который должен был доставить его обратно.

Проведя в космосе рекордные для США 371 день, астронавт НАСА Фрэнк Рубио в среду благополучно приземлился на Земле вместе со своими товарищами по экипажу.

Рубио покинул Международную космическую станцию вместе с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и совершил безопасную посадку на парашюте к юго-востоку от отдаленного города Джезказган (Казахстан).

"Рекордная продолжительность пребывания Фрэнка в космосе - это не просто веха, это большой вклад в наше представление о длительных космических полетах", - сказал администратор НАСА Билл Нельсон. "Наши астронавты идут на необычайные жертвы вдали от дома и близких ради дальнейших открытий. НАСА безгранично благодарно Фрэнку за его преданное служение нашей стране и неоценимый научный вклад, который он внес на Международной космической станции. Он воплощает в себе истинный дух первопроходца, который проложит путь для будущих исследований Луны, Марса и других миров".

Рубио отправился в свой первый космический полет 21 сентября 2022 года вместе с Прокопьевым и Петелиным. Космический полет Рубио является самым длительным полетом американского астронавта в космос, побив рекорд астронавта НАСА Марка Ванде Хея, который составлял 355 дней.

За время полета Рубио совершил около 5 936 оборотов вокруг Земли и пролетел более 157 млн. миль, что примерно эквивалентно 328 полетам на Луну и обратно. Он стал свидетелем прибытия 15 и отбытия 14 космических аппаратов, представляющих грузовые миссии с экипажем и без экипажа.

Благодаря длительному полету Рубио у исследователей появилась возможность наблюдать за влиянием длительных космических полетов на человека, учитывая, что агентство планирует возвращение на Луну в рамках миссии Artemis и подготовку к исследованию Марса.