Ученые раскрыли тайну движущейся звездной дюны в Марокко

Специалисты из университетов, в том числе Аберистуита (Великобритания), определили возраст звездной дюны в отдаленном районе Марокко и раскрыли подробности ее формирования и перемещения по пустыне, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Команда, в которую также вошли ученые Лондонского университета, отправилась на юго-восток Марокко, чтобы изучить дюну высотой 100 метров и шириной 700 метров в песчаном море Эрг-Шебби, известную как Лала-Лаллия, что на берберском языке означает "высочайшая священная точка".

"Это необыкновенные вещи, одно из чудес природы. С земли они похожи на пирамиды, однако с воздуха вы видите вершину и уходящие в стороны от нее в трех или четырех направлениях ветви, которые делают их похожими на звезды", - говорит профессор факультета географии и наук о Земле Университета Аберистуита Джефф Даллер.

Ученые обнаружили, что самому основанию дюны 13 000 лет, но были удивлены, что верхняя часть структуры сформировалась только за последние 1000 лет или около того. "На удивление она оказалось молодой", - рассказывает Даллер.

Основание продолжало расти примерно до 9000 лет назад. "Затем поверхность стабилизировалась. Мы считаем, что здесь было немного влажнее, чем в настоящее время. Видны следы корней старых растений, что говорит о том, что дюна была стабилизирована растительностью. Похоже, что в таком виде она оставалась около 8000 лет. Затем климат снова начал меняться, и образовалась эта звездная дюна", - отмечает ученый.

По его словам, дюна образовалась потому, что ветер дует в двух противоположных направлениях - с юго-запада и северо-востока - и приводит к образованию песка. Непрерывный третий ветер, дующий с востока, медленно сдвигает дюну к западу со скоростью около 50 см в год.

Разработанные в университете люминесцентные методы датирования были использованы для обнаружения последнего времени, когда минералы в песке подвергались воздействию солнечного света, чтобы определить их возраст.

"Мы смотрим не на то, когда песок образовался - это миллионы лет назад, - а на то, когда он был отложен. Зерна кварца имеют свойства мини-батареи. Он накапливает энергию, которую получает от естественной радиоактивности. Когда мы возвращаем его в лабораторию, мы можем заставить его высвободить эту энергию. Она выходит в виде света. Мы можем измерить его яркость и узнать, когда песчинка в последний раз видела дневной свет", - говорит он.

Однако песчинки нужно собирать так, чтобы они не подвергались воздействию света. Для этого были вырыты ямы в дюнах и забит туда старый кусок водосточной трубы, чтобы собрать образцы. "Эта часть не слишком высокотехнологична, работа в лаборатории - гораздо более высокотехнологичная и чувствительная - должна проводиться в тех же условиях, что и в фотолаборатории", - заключает Даллер.

Тот же метод люминесценции был использован для датировки остатков самого древнего в мире деревянного строения, которое было обнаружено на берегу реки, граничащей с Замбией и Танзанией, в период, который предшествовал появлению современных людей.

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