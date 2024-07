Парниковые выбросы увеличивают продолжительность дня

Климатические изменения увеличивают продолжительность дня. К такому выводу пришли ученые в результате исследования, материал о котором опубликовал американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Согласно материалу, изменения климата сопровождаются переносом водных масс к экватору, что приводит к усилению сплюснутости Земли и, как следствие, увеличивает продолжительность дня, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года, - говорится в исследовании.

Его авторы также пишут, что в настоящее время день длится около 86,4 тысячи секунд. Его продолжительность немного увеличилась из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли.

По словам ученых, изменение продолжительности дня составляет чуть больше, чем одна миллисекунда в сто лет. Если парниковые выбросы будут усиливаться, день начнет прибавляться быстрее - скорость этого процесса может быть увеличена до 2,4 миллисекунды в столетие.

