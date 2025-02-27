Ученые предложили взорвать термоядерную бомбу для спасения природы

Ученый из Рочестерского технологического института (США) Эндрю Хаверли предложил взорвать мощнейшую ядерную бомбу, чтобы спасти природу. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, взрыв термоядерного устройства на глубине океана позволит заметно отсрочить повышение температуры на Земле. Эндрю Хаверли подсчитал, что измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом и нейтрализовать его.

Хаверли предположил, что бомба должна иметь мощность около 81 мегатонны, что в 1600 раз мощнее термоядерной "Царь-бомбы". Специалист считает, что заряды должны быть установлены под плато Кергелен в Южном океане - оно расположено на глубине около пяти километров.

В материале ученого говорится, что базальт поглотит не только углекислый газ, но и примет на себя значительную часть радиационных выбросов. Эндрю Хаверли признал, что в долгосрочной перспективе радиоактивный фон в месте взрыва вырастет, что может привести к некоторыми жертвам, но его последствия специалист назвал "каплей в море".

По словам Хаверли, человечество ежегодно выбрасывает в атмосферу гигантские объемы радиации, что можно сравнить с 2000 ядерных бомб. Также он отметил, что к 2100 году изменения климата будут угрожать 30 миллионам жизней.