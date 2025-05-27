Танец выпускников на крыше школы разлетелся по соцсетям

Выпускники станцевали на крыше школы на последнем звонке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео с выпускного во Владивостоке разошлось по соцсетям. Родителям перформанс не зашёл, потому они стали возмущаться.

Теперь школу проверит прокуратура из-за несоблюдения требований обеспечения безопасности.

До этого мы сообщали, что тысячи российских выпускников станцевали в дыму.