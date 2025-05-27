https://news.day.az/unusual/1756052.html Танец выпускников на крыше школы разлетелся по соцсетям - ВИДЕО Выпускники станцевали на крыше школы на последнем звонке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видео с выпускного во Владивостоке разошлось по соцсетям. Родителям перформанс не зашёл, потому они стали возмущаться. Теперь школу проверит прокуратура из-за несоблюдения требований обеспечения безопасности.
Танец выпускников на крыше школы разлетелся по соцсетям - ВИДЕО
Выпускники станцевали на крыше школы на последнем звонке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео с выпускного во Владивостоке разошлось по соцсетям. Родителям перформанс не зашёл, потому они стали возмущаться.
Теперь школу проверит прокуратура из-за несоблюдения требований обеспечения безопасности.
До этого мы сообщали, что тысячи российских выпускников станцевали в дыму.
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