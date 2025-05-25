https://news.day.az/world/1755509.html Тысячи российских выпускников станцевали в дыму - ВИДЕО Школьный вальс в дыму от лесных пожаров станцевали две тысячи выпускников в Чите. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Последний звонок у старшеклассников прошёл, прямо скажем, в неспокойной обстановке - в Забайкалье горит больше 700 тысяч гектаров леса.
Тысячи российских выпускников станцевали в дыму - ВИДЕО
Школьный вальс в дыму от лесных пожаров станцевали две тысячи выпускников в Чите.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Последний звонок у старшеклассников прошёл, прямо скажем, в неспокойной обстановке - в Забайкалье горит больше 700 тысяч гектаров леса.
Над городами висит плотный смог, и слезы на глазах выпускников выступают не только из-за прощания с детством.
Ранее мы сообщали о пожаре в российском торговом центре.
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