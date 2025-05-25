Тысячи российских выпускников станцевали в дыму

Школьный вальс в дыму от лесных пожаров станцевали две тысячи выпускников в Чите.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Последний звонок у старшеклассников прошёл, прямо скажем, в неспокойной обстановке - в Забайкалье горит больше 700 тысяч гектаров леса.

Над городами висит плотный смог, и слезы на глазах выпускников выступают не только из-за прощания с детством.

Ранее мы сообщали о пожаре в российском торговом центре.