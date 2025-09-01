Создан молекулярный носитель данных с колоссальной емкостью

Международная команда химиков из Великобритании и Австралии создала молекулярный магнит, способный хранить информацию при рекордно высоких для таких технологий температурах. Открытие может привести к появлению носителей данных невероятной плотности - до трех терабайт на квадратный сантиметр. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый материал сохраняет магнитные свойства при температуре до 100 Кельвинов (-173°C), что на 20 градусов выше предыдущего рекорда и приближает технологию к практическому применению.

По словам специалистов, подход позволяет записать 40 тыс. копий альбома The Dark Side of the Moon британской рок-группы Pink Floyd на площади размером с почтовую марку.

Ключом к успеху стала необычная конфигурация атомов редкоземельного элемента диспрозия с азотом и молекулярным "штифтом" из алкена.

Такое строение обеспечивает стабильность молекулы и ее магнитные свойства. Теоретическое моделирование на суперкомпьютерах подтвердило преимущества этой конструкции.

Хотя технология пока требует экстремального охлаждения, она уже приблизилась к температурам жидкого азота (-196°C). Это открывает перспективы для применения в крупных дата-центрах, где можно организовать эффективные системы охлаждения.