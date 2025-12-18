Неуловимый преступник ограбил два банка за два дня при помощи записок

В США разыскивают неуловимого преступника, который ограбил два отделения банка Flagstar за двое суток при помощи записки с угрозами. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оба нападения произошли на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. В понедельник, 8 декабря, мужчина вошел в отделение банка, показал кассирам записку с угрозами и скрылся с неназванной суммой на автомобиле. Менее чем через два дня он же пришел в отделение того же банка в населенном пункте Норт-Бабилон, передал кассиру записку, получил деньги и ушел пешком.

Задержать грабителя пока не удалось. Согласно ориентировке властей, это был лысый мужчина с бородой, одетый в темную куртку. Других подробностей происшествий и сумм, которыми он завладел, полиция не разглашает. Администрация банка Flagstar также отказалась комментировать преступления.