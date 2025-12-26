Мужчина сфотографировал редчайшего розового утконоса во время рыбалки

Во время рыбалки на отдаленной реке житель Мельбурна Коди Стилиану заметил утконоса с необычной розовой окраской, предположительно являющейся результатом альбинизма. Подобные случаи у утконосов встречаются крайне редко: за последние два столетия подтверждено около двенадцати наблюдений, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стилиану рассказал, что увидел под поверхностью воды светлую фигуру, которую сначала принял за крупную рыбу, однако при более внимательном рассмотрении понял, что перед ним находится утконос. Животное имело светлую шерсть, розовый клюв и лапы - признаки нарушения нормальной пигментации. Рыбак назвал утконоса "Пинки".

По словам Стилиану, несколько лет назад он заметил похожего утконоса в том же районе, хотя тогда наблюдение было кратким. Он предполагает, что оба раза видел одно и то же животное, которое за прошедшее время выросло и стало крупнее. Во время недавней встречи утконос находился поблизости около пятнадцати минут, что позволило понаблюдать за ним и сделать фотографии. Чтобы не привлекать лишнего внимания к животному, австралиец предпочел не указывать точное местоположение реки.

Эколог дикой природы Джош Гриффитс отметил, что встретить утконоса в естественной среде и без того непросто, поскольку эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни и обычно живут одиночно. Он добавил, что альбинизм среди утконосов является редким явлением. Однако светлая окраска не обязательно снижает шансы выживания такой особи, поскольку в реках утконосы занимают достаточно высокое положение в пищевой цепи и имеют мало природных врагов.