Мужчина выдавал себя за пилота и бесплатно летал по миру
Бывший бортпроводник из Канады выдавал себя за пилота, чтобы бесплатно летать по США, сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, речь идет о 33-летнем жителе Торонто Далласе Покорнике, который работал бортпроводником в канадской авиакомпании Air Canada с 2017 по 2019 год.
Мужчину судят за мошенничество с поддельными удостоверениями. С их помощью он четыре года получал бесплатные "персональные" билеты на рейсах трех американских авиакомпаний, базирующихся в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте, штат Техас.
Представители Hawaiian Airlines, United Airlines, American Airlines, которые, предположительно, понесли убытки по вине мужчины, не стали давать комментарии по делу.
Как сообщается, Покорник вел себя свободно и даже запрашивал доступ к откидному сиденью в кабине пилотов для отдыхающих членов экипажа, но в октябре 2024 года все же был задержан в Панаме по обвинению в мошенничестве с электронными средствами связи.
После экстрадиции подозреваемый заявил о невиновности, но судья оставил его под стражей без права залога.
