Когда свадебная фотография становится искусством: победители конкурса MyWed Award 2017 - ФОТО
Современная свадебная фотография стала квинтэссенцией всех фотографических стилей и направлений. Этот сложный жанр требует от фотографа умения совмещать фотожурналистику, документальное и художественное фото. И когда за дело берется мастер, свадебная фотография плавно переходит в разряд искусства. MyWed, онлайн-сообщество свадебных фотографов, недавно опубликовало работы победителей своего ежегодного конкурса под названием MyWed Award, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
MyWed Award - ежегодная профессиональная премия в области свадебной фотографии. В этом международном конкурсе, инициированном Nikon и MyWed, 12 основных номинаций, 8 дополнительных категорий, а также главный приз в номинации "Фотограф года". Ежегодно MyWed Award собирает лучших фотографов мира с непревзойденными свадебными снимками.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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