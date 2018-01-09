Когда свадебная фотография становится искусством: победители конкурса MyWed Award 2017 - ФОТО

Современная свадебная фотография стала квинтэссенцией всех фотографических стилей и направлений. Этот сложный жанр требует от фотографа умения совмещать фотожурналистику, документальное и художественное фото. И когда за дело берется мастер, свадебная фотография плавно переходит в разряд искусства. MyWed, онлайн-сообщество свадебных фотографов, недавно опубликовало работы победителей своего ежегодного конкурса под названием MyWed Award, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

MyWed Award - ежегодная профессиональная премия в области свадебной фотографии. В этом международном конкурсе, инициированном Nikon и MyWed, 12 основных номинаций, 8 дополнительных категорий, а также главный приз в номинации "Фотограф года". Ежегодно MyWed Award собирает лучших фотографов мира с непревзойденными свадебными снимками.

Герои дня. Фотограф Егор Жеглов.

Помолвка. Фотограф Хорхе Ромеро.

Угол зрения. Фотограф Винчи Ванг.

Первый танец. Фотограф Алехандро Гутиерес.

Полет букета. Фотограф Хорхе Ромеро.

Подготовка. Фотограф Густаво Лусеага.

Разрезание торта. Фотограф Совен Аматья.

Кольца. Фотограф Александр Васильев.

Момент. Фотограф Арьян Ван Дер Плаат.

Перевернутые фотографии. Фотограф Илья Рихтер.

Традиции. Фотограф Рино Кордела.

Все выше и выше. Фотограф Джордж Стан.

Узнаваемые уголки мира. Фотограф Алексей Малышев.

Церемония. Фотограф Эндрю Доз.

Детали. Фотограф Александр Васильев.

Семейный портрет. Фотограф Роман Матехов.

Гостья. Фотограф Совен Аматья.

Гаджеты. Фотограф Пабло Макаро.

Вечеринка. Фотограф Дэвид Хофман.