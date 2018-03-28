Робот-мимик умеет копировать эмоции человека - ВИДЕО

Инженеры из Кембриджского университета создали робота по имени Чарльз. Специалисты не прекращают попытки адаптировать язык человеческого тела к робототехнике. Сам же Чарльз умеет распознавать и даже копировать человеческую мимику, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

"Нам было интересно узнать, можем ли мы дать компьютерам возможность понимать социальные сигналы, мимику, тон голоса, позы и язык жестов", - поясняет профессор Питер Робинсон, один из создателей Чарльза.

Работа робота-мимика осуществляется благодаря сложной системе компьютерных программ, а также набор механических сервоприводов (имитаторов мимических мышц), подключенных к камере. Последняя записывает выражение лица человека, кадр отправляется на компьютер, далее специальная программа анализирует позиции различных точек, вроде положения рта, бровей и так далее. Затем обработанную информацию получает Чарльз: сервоприводы приводят мышцы его лица в движение, и оно приобретает то же выражение, что и у человека.

Этот процесс длится всего 2-3 секунды.

Однако сами создатели признаются, что машина далеко не совершенна, ведь, когда робот хмурится или улыбается, это выглядит неестественно. Это связано с работой двигателей, приводящих его лицо в движение, которая значительно отличается от работы естественных мышц людей.

"Люди абсолютно очарованы роботами. Устройте роботу открытый показ, и люди будут толпиться вокруг, чтобы посмотреть на него", - отмечает Робинсон.

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