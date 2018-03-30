Гусеничный дрон предотвратит чрезвычайные ситуации на стройке - ВИДЕО

Вопросы, связанные с техникой безопасности при проведении строительных работ, являются очень важными. В первую очередь это связано с рисками получения травм и различных увечий в процессе строительства. Развивающиеся технологии позволят людям внимательнее следить за безопасностью. В качестве примера современного решения в данной сфере можно рассмотреть гусеничного робота-прораба от компании Doxel. Он способен самостоятельно сканировать возводимый строителями объект, оповещая людей при обнаружении дефектов, в том числе и тех, которые могут привести к трагедии в будущем, передает Day.Az со ссылкой на progress.online.

При создании гусеничного робота использовались технологии искусственного интеллекта. Размещенные в конструкции механизма камеры и датчики позволяют ему хорошо ориентироваться в пространстве. В оснащении робота имеется промышленный сканер, который и применяется при осмотре площадок. Когда робот заканчивает сбор необходимых данных, начинается процесс их обработки, сравнения с чертежами объекта и строительными нормами. В конечном итоге создается полный отчет, в который вносятся данные о состоянии здания.

Если робот обнаруживает какие-то отклонения от норм строительства или чертежей, то он незамедлительно оповещает об этом людей, а также предлагает варианты решения проблемы. Разработчики считают, что созданный ими механизм позволит существенно экономить время при строительстве больших зданий и других масштабных объектов.

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