Найден самый старый мем в истории

16 апреля 2018 20:07

Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Оказалось, что сатирические картинки из серии "Ожидание/реальность", которые сегодня гуляют по Сети в больших количествах, рисовали еще в 1920-е годы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Опубликованный ниже мем сделали авторы американского юмористического журнала "Judge". Он вышел в июльском номере издания за 1921 год.

Комикс посвящен фотосъемке.

"Мемам, которые мы используем сегодня, на самом деле больше ста лет!", - поражаются пользователи "Твиттера".

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