Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку - ПРИЧИНА
8 мая 2018 09:30 225
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнaйдерман подал в отставку на фоне обвинений в насилии, сообщает Reuters.
Обвинения в адрес Шнайдермана от четырех женщин были опубликованы в журнале New Yorker. Прокурор был известен как активист, выступавший в защиту прав женщин, он использовал свои полномочия для судебного преследования продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением и действиями на посту, однако они будут мешать мне эффективно руководить офисом в это критическое время", - говорится в заявлении Шнайдермана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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