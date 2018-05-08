Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку - ПРИЧИНА

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнaйдерман подал в отставку на фоне обвинений в насилии, сообщает Reuters.

Обвинения в адрес Шнайдермана от четырех женщин были опубликованы в журнале New Yorker. Прокурор был известен как активист, выступавший в защиту прав женщин, он использовал свои полномочия для судебного преследования продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением и действиями на посту, однако они будут мешать мне эффективно руководить офисом в это критическое время", - говорится в заявлении Шнайдермана.