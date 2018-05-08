Первый в мире полностью роботизированный ресторан встретил первых гостей - ВИДЕО

Единственный в мире полностью роботизированный ресторан распахнул свои двери для посетителей, сообщает "Ридус". Он открылся в Бостоне. Над его созданием работали четверо студентов Массачусетского технологического института, помощь также оказал и обладатель звезды Michelin шеф-повар Даниэль Булю, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Разработчики точно прописали все действия машин, которые занимают должности и официантов, и поваров, и уборщиков. Кухня разделена на семь блоков, каждый из которых отвечает за приготовление конкретного блюда. Когда на кухню приходит сигнал из зала, система направляет его в нужный блок. Для контроля над ситуацией за действиями роботов следят два настоящих повара.

"Каждый робот занимается приготовлением какого-то конкретного блюда: овощи, бургер, паста и так далее. Со временем мы будет расширять меню, а также у посетителей ресторана появится возможность добавлять или удалять некоторые ингредиенты. Эта функция будет особенно полезна для аллергиков", - поделились разработчики.

Первые посетители уже отведали блюда от машин и даже наблюдали за процессом приготовления.

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