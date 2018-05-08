Генпрокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман заявил о своей отставке в связи с выдвинутыми против него обвинениями в избиении четырех женщин. Об этом говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я категорически отвергаю. Эти утверждения не связаны с моим профессиональным поведением или деятельностью офиса генпрокурора, они мешают мне исполнять свои обязанности в это критическое время. Поэтому я увольняюсь по окончании 8 мая", - указано в заявлении.

Он пошел на такой шаг спустя три часа после публикации в журнале The New Yorker материала, в котором бывшие подруги генпрокурора рассказали о физическом насилии, в результате чего им в разное время пришлось обращаться за медицинской помощью. В частности, две собеседницы издания утверждали, что Шнайдерман "много раз бил их, часто в нетрезвом состоянии, нередко в постели и каждый раз без согласия"

Шнайдерман в свое оправдание рассказал, что все это было частью эротических ролевых игр, и он "никогда не пересекал линию, за которой кончалось согласие партнерш".

Ранее 63-летний Шнайдерман использовал свои полномочия для начала судебного преследования голливудского продюсера Харви Вайнштейна в связи с его сексуальными домогательствами.

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