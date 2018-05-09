Это видео стремительно набирает популярность в сети - ВИДЕО
9 мая 2018 12:40 323
В Сети набирает популярность видеозапись, на которой спортсмен отправляет мяч в ворота, ударив его "наоборот", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Видеозапись красивого гола была опубликована в Twitter.
На кадрах показано, как футболист сначала подбрасывает "накатом" мяч в воздух, после чего бьет по нему ногой, "спрятав" ее за передней.
За день опубликованный ролик собрал 451 тысячу просмотров.
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