Это видео стремительно набирает популярность в сети - ВИДЕО

9 мая 2018 12:40

В Сети набирает популярность видеозапись, на которой спортсмен отправляет мяч в ворота, ударив его "наоборот", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Видеозапись красивого гола была опубликована в Twitter.

На кадрах показано, как футболист сначала подбрасывает "накатом" мяч в воздух, после чего бьет по нему ногой, "спрятав" ее за передней.

За день опубликованный ролик собрал 451 тысячу просмотров.

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Нажмите на видео для просмотра:
Футболист отправил мяч в ворота, ударив его

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