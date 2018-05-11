Робот Boston Dynamics научился спускаться по лестнице - ВИДЕО

11 мая 2018 13:16

Робособака, полюбившаяся пользователям соцсетей, прогулялась по территории компании и изучила лестницы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Компания Boston Dynamics, занимающаяся производством роботов, опубликовала два новых видео, посвящённых умным машинам.

На одном из них представлен четырёхногий робот SpotMini, который ранее научился проходить через дверь, открывая её за ручку. В новом ролике робособака, как её назвали в соцсетях, демонстрирует навыки подъёма и спуска по лестнице.

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Нажмите на видео для просмотра:
Робот Boston Dynamics научился спускаться по лестнице

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