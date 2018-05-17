Фанаты испанского "Атлетико" устроили бои с французской полицией - ВИДЕО

Власти французского Лиона вывели на улицы полицию и внутренние войска. Этой ночью исторические кварталы города стали похожи на зону боевых действий. Сотни болельщиков марсельского "Олимпика" и испанского "Атлетико", которые приехали на финал Лиги Европы, устроили столкновения и массовые беспорядки. Футбольные ультрас громили все на своем пути, жгли пиротехнику и дымовые шашки. Непроглядным туманом заволокло несколько улиц вблизи стадиона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Полиция пыталась разогнать фанатов, но только их разозлила. Тогда в дело вступили жандармы. В полной боевой экипировке: касках, бронежилетах и с щитами в руках - они разделили толпу и применили против ультрас слезоточивый газ, задержали более 20 человек.

Напомним, игра завершилась победой испанского "Атлетико" со счетом 3:0.

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