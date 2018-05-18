На саммите ОИС в Стамбуле примут участие представители свыше 40 стран

В саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится в Стамбуле и будет посвящен сложившейся в Палестине ситуации, примут участие представители свыше 40 стран. Об этом в пятницу пишут турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что на конференции посвященной ситуации в Палестине примут участие президент Ирана Хасан Рухани, президенты Афганистана, Судана, Мавритании.

Отметим, что ранее из ОИС сообщили Trend, что ОИС проведет экстреннее совещание в Стамбуле по вопросу Палестины.

Отметим, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты накануне открыли огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 100 палестинцев, свыше 2,7 тысячи получили ранения.

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