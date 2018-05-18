В Нью-Йорке столкнулись два автобуса, десятки раненых

Два пассажирских автобуса столкнулись в Нью-Йорке, в результате чего ранения получили по меньшей мере 32 человека, сообщает пожарная служба города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​"Пожарная охрана Нью-Йорка находится на месте аварии c участием двух пассажирских автобусов возле Тоннеля Линкольна. На данный момент 32 человека получили ранения, которые не угрожают их жизни", - сообщает служба в Twitter.

СМИ сообщают о 34 пострадавших.

СМИ сообщают, что инцидент произошел в пятницу на въезде в центральную секцию тоннеля, в одном автобусе в момент столкновения находилось 25 пассажиров, в другом - 37.

Полиция проводит расследование аварии.