У водителя случился инсульт, когда пассажирский автобус ехал на большой скорости - ВИДЕО

Несчастный случай, произошедший с водителем рейсового автобуса, мог перерасти в страшную трагедию, если бы не бдительные пассажиры. Действие происходит в китайском городе Вэньчжоу, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда водителю резко становится плохо за рулём и он падает на сиденье. При этом автобус двигался на большой скорости. Заподозрили неладное пассажиры, которые спустились к водителю спустя секунд 10.

Они бросились выравнивать руль и останавливать машину. В результате им удалось спасти 30 пассажиров от неминуемой аварии. После этого мужчины доставили водителя в больницу, и уже там им сообщили, что у него был инсульт. Сейчас его жизнь вне опасности.

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