В Португалии отказались запрещать корриду
7 июля 2018 12:14 125
Парламент Португалии подавляющим большинством проголосовал против законопроекта о запрете корриды, которая является традиционным летним событием в стране, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Законопроект о запрете корриды получил всего 31 голос в 230-местном парламенте. Депутат Андре Силва, законодатель по правам животных, который подал законопроект, говорит, что коррида - это пытка.
Сторонники корриды настаивают на том, что они имеют конституционное право на культурные развлечения и говорят, что коррида имеет долгую историю в Португалии.
В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене, но после выступления их убивают.
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