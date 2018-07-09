В Кыргызстане разбился вертолет

В Иссык-Кульской области Кыргызстана потерпел крушение вертолет Ми-8 МТВ. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил КР, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Происшествие случилось на площадке Южный Энильчек при проведении спасательной операции. Воздушный транспорт принадлежит Силам воздушной обороны КР.

Как сообщили в Генштабе, из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Принимаются меры для их эвакуации.

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