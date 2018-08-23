Команда Формулы-1 сменила несколько слов в названии и лишилась всех очков
Команда Формулы-1 "Форс Индия" сменила название и потеряла очки, заработанные по ходу сезона-2018 в Кубке конструкторов, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, с этого момента полное название команды меняется на Racing Point Force India (ранее - Sahara Force India F1 Team). Под этим названием команда продолжит выступление с нулем очков, поскольку формально будет считаться новым участником чемпионата. За предыдущие 12 этапов "Форс Индия" набрала 59 очков и занимала в Кубке конструкторов шестое место среди 10 команд.
После смены названия "Форс Индия" получила допуск к Гран-при Бельгии, который пройдет в Спа с 24 по 26 августа.
Ранее сообщалось, что сменившая владельцев "Форс Индия" из-за юридических проволочек может не выступить на Гран-при Бельгии под своим наименованием. В августе стало известно, что новым владельцем команды стал консорциум во главе с канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом. "Форс Индия" была выведена из-под внешнего управления, под которое перешла в конце июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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